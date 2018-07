Di Maio sarà interessato per Ex Novelli

Le questioni legate alla vicenda della ex Novelli sono state al centro di un incontro che si è svolto a Spoleto tra il sindaco Umberto De Augustinis, la Giunta comunale, i rappresentanti sindacali Giancarlo Menichini (Flai Cgil), Loreto Fioretti (Fai AI Cisl), Stefano Tedeschi (Uila Uil), le rsa del sito, i parlamentari umbri, Walter Verini, Raffaele Nevi, Catia Polidori, Donatella Tesei, Franco Zaffini e Stefano Lucidi. Programmati anche percorsi di azione e di condivisione in relazione agli sviluppi futuri.

Al termine della riunione, cui ha partecipato anche una rappresentanza dei lavoratori dell'azienda, è emersa la necessità di chiedere al Ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, di dedicare - riferisce il Comune - "particolare e speciale attenzione" alla ex Novelli "individuando, nel più breve tempo possibile, percorsi e soluzioni utili volti a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e seguendo altresì l'iter giudiziale in sede penale e civile".