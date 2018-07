Bassetti, non chiudere porti e cuori

(ANSA) - ROMA, 20 LUG - "I migranti sono persone e come tali vanno accolti, accompagnati, integrati, tenendo conto delle loro necessità ma anche di quelle dell'ambiente che li accoglie.

Quando sono in situazioni di emergenza vanno sempre salvati. Il flusso migratorio va controllato ma non con la chiusura dei porti e, soprattutto, dei cuori". Lo afferma il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il card. Gualtiero Bassetti, in una intervista alla rivista 'Terrasanta'.