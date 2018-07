Porzi coordina Tavolo legalità

La presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, è stata nominata coordinatrice del Tavolo delle "Commissioni e degli osservatori sul Contrasto della criminalità organizzata e promozione della legalità", all'interno della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, riunito per la prima volta nel giorno dell'anniversario delle stragi di via d'Amelio.

"Un grande onore per me - ha commentato Donatella Porzi - per il quale ringrazio i colleghi presidenti. Un incarico che va in continuità con quella che sento come 'mission' del mio impegno politico e istituzionale, su cui mi sono impegnata nella Provincia di Perugia con il progetto 'Lo Stato siamo noi' e in Regione: la formazione dei cittadini e delle nuove generazioni ad una vita che rifugga l'illegalità e la strada più facile, andando invece verso una cittadinanza consapevole e interessata al perseguimento del bene comune".