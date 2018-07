A Sigillo notte bianca sport paralimpico

"Non importa se sto in piedi o seduto tu guardami negli occhi": è il tweet stampato su una t-shirt che, insieme al logo disegnato dagli allievi dell'istituto omnicomprensivo di Sigillo, contribuirà a lanciare il messaggio di inclusione che caratterizza la "Notte bianca dello sport paralimpico", a Sigillo l'8 settembre.

L'iniziativa, organizzata grazie alla collaborazione tra Regione, Comune di Sigillo, Anci Umbria, Inail- Direzione regionale Umbria e il Comitato paralimpico umbro, è stata presentata a Perugia alla presenza dell'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini, con Luca Panichi, testimonial della manifestazione.

"La Notte bianca di Sigillo - ha detto Barberini - sperimenta forti collaborazioni tra istituzioni che si sono tradotte anche in protocollo regionale. Questa edizione 2018 della manifestazione ha un valore aggiunto, perché accende una luce sull'inclusione sociale anche attraverso un lavoro svolto nelle scuole".