Questura chiude 10 giorni locale kebab

Chiuso per dieci giorni per motivi d'ordine pubblico il locale per la vendita di kebab nel centro storico di Perugia davanti al quale nei giorni scorsi si è verificata una rissa che aveva coinvolto il titolare e un dipendente, insieme ad altre due persone. Il provvedimento è stato adottato dalla Questura.

Il provvedimento è stato preso come conseguenza della partecipazione dei due alla rissa. Le indagini della polizia hanno poi accertato che che il bastone utilizzato proveniva proprio dal locale.