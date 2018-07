Tiro a volo:a Tucson male azzurre Fossa

(ANSA) - TUCSON (USA), 17 LUG - Non è andata bene per le azzurre la gara di Fossa donne della prova di Coppa del Mondo di tiro a volo a Tucson, caratterizzata da cambi repentini di condizioni atmosferiche, con pioggia torrenziale e caldo torrido che hanno influenzato negativamente le prestazioni di tutte le tiratrici. A salire sul gradino più alto del podio è stata la finlandese Marika Salmi, impostasi con un 41/50 +2 nel 'duello' finale con la spagnola Fatima Galvez (41/50 +1), seconda classificata. Il podio è stato completato dal terzo posto della francese Melanie Couzy. Detto che al quinto posto si è piazzata la rappresentante di San Marino Alessandra Perilli, in testa dopo le qualificazioni (125 piattelli), la migliore delle italiane è stata Valeria Raffaelli, che ha chiuso al 12/o posto.

Soltanto 31/a la 'figlia d'arte' (suo padre Luciano è il presidente della Fitav, oltre che un ex azzurro) Fiammetta Rossi.