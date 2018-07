Tecnici Commissione Ue in aree sisma

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 LUG - Visita a Norcia, e nelle altre zone del cratere del sisma, di una delegazione di tecnici della Commissione europea, guidata da Vittoria Alliata, direttore presso la Direzione generale per la politica regionale e urbana, oltre che responsabile per i fondi solidarietà europea.

Accompagnata dal capo Dipartimento della protezione civile Angelo Borrelli, la delegazione europea ha verificato lo stato d'avanzamento dei lavori. In particolare si è recata ad Amatrice, Arquata del Tronto e Pescara del Tronto per poi attraversare la galleria San Benedetto arrivando a Norcia. Qui è stata accolta dal sindaco Nicola Alemanno, dall'assessore regionale Fernanda Cecchini e dal responsabile della Protezione civile regionale, Alfiero Moretti.

"Accogliamo la delegazione della Commissione che possono constatare direttamente quello che il sistema di Protezione civile nazionale e le istituzioni insieme sono riuscite a realizzare a Norcia, in quello che è preso come un modello di resilienza" ha detto Alemanno.