Resti antica via emersi nell'orvietano

I resti di un'antica strada di epoca medievale e rinascimentale sono riemersi durante i lavori della Provincia su un tratto della strada regionale 71 Umbro-Casentinese, che conduce al parcheggio di Campo della Fiera a Orvieto.

Secondo l'ente, i reperti testimoniano l'esistenza di un raccordo tra le tratte commerciali della zona con il centro cittadino. In particolare la porzione venuta alla luce sembra far propendere gli esperti verso l'individuazione di una strada che conduceva all'antica Porta Pertusa.

Sul posto sta lavorando l'archeologo Francesco Pacelli, incaricato dalla sovrintendenza per i Beni archeologici dell'Umbria e dalla Provincia di Terni con la supervisione di Giovanni Altamore, ispettore della sovrintendenza stessa.

L'amministrazione provinciale precisa che il cantiere non è stato interrotto ed i lavori di bonifica della parete sovrastante la strada, del tratto franato e di ripristino delle normali condizioni di viabilità e sicurezza procedono secondo programma.