Lega, a Pd piace inaugurare incompiute

"Non c'è nulla da fare, al Pd piace inaugurare opere incompiute": i consiglieri regionali della Lega, Emanuele Fiorini e Valerio Mancini, commentano così la consegna dei locali per le attività delocalizzate a Castelluccio di Norcia.

"A distanza di quasi due anni dal sisma che ha sconvolto il centro Italia e la Valnerina umbra - hanno sostenuto gli esponenti del Carroccio -, ancora si registrano forti ritardi nella ricostruzione. Quando accaduto a Castelluccio di Norcia è davvero paradossale. Da un lato l'assessore Paparelli intento a tagliare il nastro delle nuove strutture che accoglieranno le attività delocalizzate e dall'altro, i commercianti che lamentavano l'assenza degli allacci di luce, gas e acqua, senza i quali tali strutture non possono essere operative.

Comprendiamo l'esigenza del Pd di riconquistare visibilità e attenzioni dopo il fallimento elettorale del 4 marzo e delle recenti amministrative, ma questa non ci sembra la maniera giusta per farlo".