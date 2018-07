Intesa per ripristino piano viabile Apecchiese

Approvata nel corso di una riunione alla prefettura di Perugia una bozza di accordo tra l'Anas, la Regione e la Provincia di Perugia con le modalità degli interventi da realizzare per il ripristino dei piani viabili della strada "Apecchiese", per un importo complessivo di 536.000 euro a base d'asta.

Alla riunione, presieduta dal prefetto Raffaele Cannizzaro, hanno preso parte l'assessore regionale Giuseppe Chianella, il Consigliere provinciale con delega alla viabilità, Erika Borghesi, e Raffaele Celia, capo compartimento Anas Umbria e Toscana.

La convenzione approvata, già trasmessa per il parere dalla Direzione generale dell'Anas - spiega la prefettura -, sarà ora sottoposta all'approvazione della Giunta regionale e di quella provinciale per essere, poi, dopo sottoscritta.

Nel corso dell'incontro è stato raccomandato il tempestivo inizio dei lavori e chiesto di valutare la possibilità di anticipare, da subito, le procedure di gara.