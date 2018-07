Decine interventi per maltempo in Umbria

Diverse decine di interventi da parte dei vigili del fuoco in gran parte dell'Umbria per un violento temporale che c'è stato nella notte. Interessata in particolare la zona dell'orvietano. Non vengono comunque segnalati problemi alle persone.

Gli interventi dei vigili del fuoco hanno riguardato in particolare alberi e rami caduti per il vento ma anche sottopassi e scantinati allagati a causa della pioggia.

Nell'orvietano (soprattutto nell'area di Porano al confine con il Lazio) le piante hanno colpito anche un'auto e la facciata di una casa. Senza tuttavia conseguenze per le persone.

Vigili del fuoco al lavoro pure nell'amerino.

In provincia di Perugia gli interventi si sono concentrati tra Foligno, Spoleto, la zona del Trasimeno e il tuderte. Anche in questo caso i vigili del fuoco non segnalano situazioni particolarmente complesse.