A Perugia prime campane raccolta vetro

(ANSA) - PERUGIA, 17 LUG - Arrivano a Perugia le prime campane stradali, di colore verde, per la raccolta del vetro. La Gesenu ha infatti installato i primi 75 contenitori tra Elce, Monteluce, Sant'Erminio, Via dei Filosofi, Fontivegge, Case Bruciate e via della Pallotta.

La raccolta del vetro monomateriale - ricorda l'azienda - è una delle novità della città compatta che prevede non più la raccolta insieme alla plastica e metalli ma il conferimento del rifiuto separato nelle campane stradali. I cittadini dovranno pertanto utilizzare le campane, senza vincoli di giorno, orario e di esposizione, gettando i contenitori in vetro sfusi e privi del contenuto. (ANSA).