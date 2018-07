Parisi techniquie sarà presentata Cina

Il 20 e 21 luglio il dottor Amilcare Parisi, direttore della struttura complessa di Chirurgia digestiva e d'urgenza nell'Azienda ospedaliera di Terni, sarà a Fuzhou, in Cina, nel pool di esperti invitati a guidare i lavori del decimo congresso internazionale sul trattamento chirurgico del cancro dello stomaco.

L'obiettivo del summit, organizzato dalla Fujian Medical University, è di fare il punto sulle più aggiornate e innovative tecniche nel trattamento della patologia e in tale contesto il dottor Parisi farà delle letture magistrali sulla chirurgia robotica, commenterà degli interventi di live surgery e insieme al dottor Jacopo Desiderio, che collabora con lui, presenterà la tecnica di chirurgia robotica messa a punto all'ospedale di Terni e che porta il suo nome (Parisi technique), ormai diventata uno standard di riferimento nell'approccio microchirurgico di rimozione completa dello stomaco, per la precisa radicalità oncologica e la drastica riduzione del trauma chirurgico.