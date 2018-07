Cretoni presidente Consiglio comunale di Spoleto

Sandro Cretoni è il presidente del nuovo Consiglio comunale di Spoleto. E' stato eletto in occasione della prima seduta dell'Organismo scaturito dalle ultime elezioni. Vicepresidenti sono Stefano Proietti e Marco Trippetti.

In occasione del giuramento, il neo sindaco Umberto De Augustinis ha sottolineato che a Spoleto si avvia "un confronto aperto alla collaborazione di tutti". "Perché - ha aggiunto - il momento storico che il Paese sta vivendo, e che si riflette sulla storia di Spoleto, richiede un esperimento di approccio alla politica molto diverso dal passato".

"A Spoleto - ha detto ancora il sindaco - la solitudine può nascere dall'accentuazione della discordia, mentre un clima di concordia può generare attrazione sociale e portare qui risorse e qualità volgendole a favore della Comunità. Il Consiglio comunale, mai come oggi, deve essere luogo e momento di confronto civile e di condivisione di idee e di progetti, da qualunque parte provengano".