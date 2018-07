Umbria Jazz, trasferte in Brasile e Cina

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - È stata una suggestiva cerimonia del tè condotta da una delegazione del Sichuan a ufficializzare l'accordo tra la Fondazione Umbria Jazz e Federalberghi Umbria che prevede una collaborazione per la promozione a 360 gradi del territorio umbro e la valorizzazione della capacità attrattiva dell'Umbria su scala internazionale.

Con l'occasione sono state ufficializzate anche le prossime trasferte internazionali del festival, che sbarcherà con una serie di concerti a San Paolo del Brasile dal 10 al 14 aprile 2019 (la presentazione avverrà il 15 agosto al Bourbon Street, importante club di San Paolo dove Danilo Rea terrà un piano solo) e in Cina, a Changsha, dove dall'1 al 7 ottobre ci sarà la Music Week, Umbria Jazz sarà in questa occasione l'ospite speciale che avrà il compito di inaugurare il parco giochi e commerciale costruito da HB Town. Sono inoltre in corso trattative con il Ministero dei beni culturali e l'ambasciata a Pechino per la presenza del festival umbro alla Fiera dell'Ovest di Chengdu.