Due risse in centro a Perugia, feriti

(ANSA) - PERUGIA, 15 LUG - Due risse fra persone del posto si sono verificate sabato sera e domenica all'alba nel centro storico di Perugia, invaso da turisti in occasione di Umbria Jazz.

Nel primo episodio i protagonisti - che hanno riportato lesioni non gravi - sono commercianti che si sono affrontati, nei pressi delle loro attività, anche con dei bastoni, per problemi di vicinato. La polizia ha arrestato quattro persone, due perugini e altri due uomini di origini turche.

Il secondo episodio - sul quale sono in corso accertamenti, sempre da parte della questura - è avvenuto intorno alle 5 di domenica, fra via Ulisse Rocchi e piazza Grimana. Nella lite - avvenuta, secondo quanto riferito dalla polizia, per futili motivi - sono coinvolti quattro ragazzi perugini, sembra ubriachi, rimasti lievemente feriti. Non è ancora chiaro se siano state utilizzate anche bottiglie di vetro. Due dei presunti responsabili sono già stati identificati grazie alla videosorveglianza.