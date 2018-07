UJ, Fresu "Ambasciatore dell'Umbria"

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - Il Premio 2018 Ambasciatori dell'Umbria nel mondo della Fondazione Cassa di risparmio di Perugia - che conferma anche quest'anno la sua partecipazione e il suo sostegno ad Umbria Jazz - è stato assegnato a Paolo Fresu. Il premio sarà consegnato sabato 14 luglio alle ore 17 al Teatro Morlacchi in occasione del concerto del Devil Quartet.

"La banda del paese - si legge in una nota di Umbria Jazz - e i maggiori premi internazionali, la campagna sarda e i dischi, la scoperta del jazz e le mille collaborazioni, l'amore per le piccole cose e Parigi. Esiste davvero poca gente capace di mettere insieme un tale abbecedario di elementi e trasformarlo in un'incredibile e veloce crescita stilistica. Paolo Fresu c'è riuscito proprio in un paese come l'Italia dove, per troppo tempo, la cultura jazz era conosciuta quanto Shakespeare o le tele di Matisse, e Miles Davis scoperto "nero" e bravo ben dopo gli anni di massima creatività.