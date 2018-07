Centro Boeri, ora Casa Ancarano "spera"

(ANSA) - PERUGIA, 14 LUG - "L'annullamento del provvedimento di sequestro del centro polivalente di Norcia da parte della Cassazione ci dà fiducia e speranza anche per la nostra Casa Ancarano". A dirlo è Venanzo Santucci, il presidente della Pro loco di Ancarano indagato, assieme al sindaco di Norcia, Nicola Alemanno e al direttore dei lavori, Riccardo Tacconi, per abuso edilizio e violazione delle norme paesaggistiche, per avere costruito il centro di aggregazione in una zona sottoposta al vincolo ambientale da parte dell'ente Parco nazionale dei Monti Sibillini. "Casa Ancarano" era stata sottoposta a sequestro, da parte dei magistrati della procura di Spoleto, ai primi di gennaio. I legali dei tre indagati ne avevano chiesto il dissequestro appellandosi al tribunale del Riesame che aveva però confermato i sigilli alla struttura.