Zanzara tigre, monitoraggio a Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - È stata installata a Spoleto - in un'area compresa tra via delle Lettere, piazza Garibaldi, viale Martiri della Resistenza, via dei Filosofi, via Marconi, piazza d'Armi e la zona "casette" - la stazione entolomolgica per il monitoraggio delle arbovirosi (gruppi di virus) trasmessi dalla zanzara tigre. La stazione, definita anche cellula di monitoraggio è composta da ovi-trappole, 14 contenitori in plastica con all'interno un listello di masonite, dove vanno a deporre le uova le zanzare. Produrrà una stima settimanale dell'abbondanza di popolazione e l'andamento stagionale (da luglio a ottobre) dell'infestazione da zanzara tigre. Le attività vengono svolte dal'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche con la collaborazione del dipartimento di Prevenzione della Ausl Umbria 2. Il monitoraggio, e' uno strumento imprescindibile per la valutazione della dinamica stagionale di popolazione delle zanzare, permettendo di orientare gli interventi di disinfestazione.