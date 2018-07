Terni,poliziotto accoltellato a una mano

(ANSA) - TERNI, 13 LUG - Sono in corso indagini della squadra mobile di Terni per risalire all'aggressore di un agente della sezione antidroga che nella tarda serata di giovedì è stato accoltellato ad una mano, non gravemente, durante un controllo.

Il poliziotto ha riportato una prognosi di 20 giorni.

L'episodio è avvenuto in via Mannasei, nel centro città.

L'uomo fermato, un giovane straniero, ha estratto il coltello al momento della richiesta di documenti brandendolo contro l'agente che è riuscito a schivare il colpo, rimanendo però ferito alla mano. E stato medicato al pronto soccorso del Santa Maria.

L'aggressore è invece riuscito a fuggire.