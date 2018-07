Rifiuti, chiude centro raccolta S.Marco

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Chiude temporaneamente il centro di raccolta Gesenu di S.Marco: i lavori di ristrutturazione prenderanno avvio il 16 luglio e proseguiranno fino al 16 ottobre. Assieme ai lavori di ammodernamento, ristrutturazione e miglioramento, verrà realizzato all'interno dello stesso sito, il nuovo centro per il riuso. A Perugia in questi mesi - spiega il Comune in una nota - resteranno comunque disponibili ai conferimenti gli altri quattro centri di raccolta di Collestrada, via della Pallotta, Sant'Andrea delle Fratte e Ponte Felcino.

Il centro del riuso rappresenta una delle buone pratiche previste dalla strategia "Rifiuti Zero", approvate dal Consiglio comunale con Delibera n.15 del 2014. La realizzazione e la gestione dei centri del riuso consente di superare e contrastare la cultura dell'usa e getta, promuovendo il riutilizzo di beni che altrimenti sarebbero destinati ad essere rifiuto, incrementandone la vita utile e di conseguenza riducendo i volumi in ingresso ai centri di smaltimento e recupero.