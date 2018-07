Latini, Terni torni a essere una città

(ANSA) - TERNI, 13 LUG - Si è insediato giovedì pomeriggio il nuovo consiglio del Comune di Terni, riunito a palazzo Spada per la prima seduta, durante la quale si è proceduto alla convalida degli eletti, con 20 voti favorevoli e 11 astenuti.

Ha poi fatto seguito il giuramento del sindaco Leonardo Latini che ha comunicato le deleghe attribuite ai nove assessori che comporranno la giunta comunale, oltre allo stesso sindaco.

Latini ha poi rivolto un breve saluto e un augurio al consiglio comunale e alla città. "Tutto il nostro impegno, tutto il nostro entusiasmo, tutte le nostre competenze - ha detto - saranno messe a disposizione per far sì che Terni torni innanzitutto ad essere città. Tornare ad essere città, per me vuol dire che Terni e i ternani devono ritrovare la voglia di vivere e di affrontare le sfide insieme, sentendosi comunità, riscoprendo, o reinventando la propria identità. Ma - ad ogni costo - dobbiamo far prevalere la logica del noi, su quella dell'io. Terni deve dunque tornare ad essere città".

"Poi - ha continuato - deve tornare ad essere città normale. Infine deve tornare ad essere città speciale, come lo è stata per tanti anni: città del lavoro, dell'innovazione, delle invenzioni e dei talenti, città aperta alle nuove idee, al confronto con i territori vicini e con quelli più lontani, riferimento per tutta l'Italia mediana, nucleo centrale e imprescindibile della regione Umbria, città attrattiva a livello internazionale"