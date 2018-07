Alemanno, ok decisione su centro Boeri

(ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - "Accogliamo positivamente questo provvedimento, ma restiamo in attesa di conoscere le motivazioni e soprattutto ci auguriamo che questa vicenda si possa concludere nel più breve tempo possibile perché il centro polivalente per la comunità di Norcia è vitale". Così il sindaco di Norcia Nicola Alemanno.

"Il centro polivalente di Norcia resta al momento ancora sotto sequestro, si dovrà attendere che la Cassazione invii le motivazioni dell'annullamento del provvedimento impugnato al gip del tribunale di Spoleto, che sarà chiamato a pronunciarsi nuovamente in base alle decisioni assunte dai giudici della Corte". E' quanto spiega, all'ANSA, l'avvocato del Comune di Norcia, Massimo Marcucci in merito al pronunciamento della Terza sezione sul ricorso presentato dal Comune di Norcia contro il sequestro del centro polivalente "Norcia 4.0", realizzato dall'archistar Stefano Boeri.