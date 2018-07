Sangue: appello ai donatori a Terni

(ANSA) - TERNI, 12 LUG - Per scongiurare la carenza di sangue che si verifica nel periodo estivo, il direttore del Sit di Terni, Augusto Scaccetti, invita tutti gli adulti in buone condizioni di salute a donare il sangue, magari anche prima di partire per le vacanze, e ricorda che il Centro trasfusionale dell'ospedale di Terni torna ad aprire domenica 15 luglio (accettazione dalle ore 8 alle 10), per agevolare tutti i donatori, compreso chi lavora in proprio e ha difficoltà a spostarsi durante la settimana.

Poiché il servizio domenicale funziona solo se si raggiunge un minimo di 15 prenotazioni, è importante prenotarsi entro il venerdì precedente (13 luglio) chiamando l'Avis comunale di Terni allo 0744-400118, la Croce Rossa di San Gemini al 393-8850056 oppure il Sit di Terni allo 0744-205679 dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle ore 13. Negli altri giorni non festivi il servizio di raccolta sangue è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 7,30 alle 11.