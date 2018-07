Salone turismo rurale "Eco Natura" 2018

(ANSA) - PERUGIA, 12 LUG - Il viaggiare responsabile, la sostenibilità e l'enogastronomia di qualità saranno i temi al centro del Salone del turismo rurale "Eco Natura" 2018, tra spazi espositivi, incontri tra operatori e convegni. Al Relais Poggio degli Olivi a Passaggio di Bettona è stata presentata la terza edizione che quest'anno si svolgerà a Villa Fabri, a Trevi, dal 19 al 21 ottobre. Il Salone, organizzato da MC Marketing Consulting, con il patrocinio dell'Unesco, dell'Enit, della Regione Umbria, del Comune di Trevi e delle principali associazioni di settore.

"Il Salone del turismo rurale - ha affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini - darà anche quest'anno un prezioso apporto al nostro lavoro per la promozione e la valorizzazione dell'Umbria, grazie allo scambio di competenze tra istituzioni, aziende e operatori e alla condivisione di sfide innovative".

Per Marini "il turismo rurale rappresenta un valore aggiunto per l'Umbria".