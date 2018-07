Dl terremoto: sindaco Norcia preoccupato

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 12 LUG - La Camera dei deputati "blinda" il decreto terremoto e il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, fa sapere che si tratta di "una decisione diversa rispetto quanto era stato assicurato in sede di audizione alla Commissione speciale in Senato il 13 giugno scorso". "Era nostro auspicio che il decreto potesse essere migliorato alla Camera, visto che presentava alcuni aspetti fortemente critici che necessitavano maggiore attenzione per poter continuare a gestire l'emergenza, non ancora conclusa" aggiunge il Alemanno in una nota stampa. "Di fondamentale e sostanziale importanza - spiega - sono le correzioni di alcuni emendamenti relativi ai temi fiscali e alla proroga del personale a supporto delle pubbliche amministrazioni ed altri temi invece a 'costo zero', come ad esempio la presenza di usi civici nel territorio. Comprendiamo le esigenze del Governo relativamente alle coperture finanziarie - continua - ma il nostro territorio, così come tutti quelli del cratere del sisma non possono più aspettare".