UJ:Prisco,modificare circolare Gabrielli

(ANSA) - PERUGIA, 11 LUG - Una mozione per impegnare il governo a modificare la circolare del capo della polizia Franco Gabrielli sulla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche è stata presentata dal parlamentare umbro Emanuele Prisco alla vigilia di Umbria Jazz.

"Fermo restando l'importanza della sicurezza, le restrizioni imposte dalla circolare Gabrielli in alcuni casi sembrano davvero assurde", dice, in una nota, l'esponente di Fratelli d'Italia. "La burocrazia - osserva - è stata portata al massimo livello". "Il piano sicurezza per l'edizione 2018 - prosegue Prisco - ormai è pronto, ci stiamo impegnando per rendere più agevole quello del prossimo anno diminuendo i limiti per i tanti spettatori che riempiranno le piazze e le strade di Perugia.

Siamo a favore dell'assunzione di responsabilità ma mettere sullo stesso piano un concerto in piazza con una processione è assurdo". Il riferimento si estende alle sagre paesane. "Il ministro Salvini - è la sollecitazione del parlamentare - intervenga prima che sia troppo tardi".