Violento incendio a S. M. degli Angeli

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 LUG - Un violento incendio è divampato nella notte fra lunedì e martedì in un campo nei pressi di Santa Maria degli Angeli. Nessuno è rimasto ferito.

Le fiamme - secondo quanto riferito dai vigili del fuoco - hanno distrutto alcune rotoballe e un trattore.

I vigili, che hanno lavorato per ore per spegnere le fiamme, sono intervenuti sul posto con una squadra da Assisi e una da Perugia, in supporto, con l'autobotte.

Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.