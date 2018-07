Sgarbi visita Oratorio della Madonnuccia

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - Vittorio Sgarbi in visita, a sorpresa, all'Oratorio della Madonnuccia a San Martino in Campo.

Il noto critico e storico dell'arte, nella tarda serata di domenica 8 luglio, è giunto inaspettatamente nella frazione perugina per vedere la piccola chiesa e il suo prezioso ciclo di affreschi per il cui restauro e valorizzazione si sta battendo un gruppo di appassionati, riuniti nel Comitato "Madonnuccia Insieme". Sgarbi, riferisce il Comitato, ha osservato con grande attenzione gli affreschi, attribuiti ad Andrea Aloigi detto l'Ingegno, pittore attivo tra il 1480 e il 1516, ritenuto dal Vasari il miglior allievo del Perugino. Si è soffermato sulla Madonna che adora il Bambino dormiente, con San Cristoforo e San Bernardino da Siena, su San Giorgio a cavallo che uccide il drago e su San Martino che dona il mantello al povero. È rimasto particolarmente colpito dalla loro bellezza e dalla "pregevolissima fattura", così come dalla bellezza e dall'armonia del luogo.

Va compiuto ogni passo possibile per promuovere il restauro urgente ed indifferibile di tale bellezza gravemente compromessa: è questa l'esortazione che Sgarbi ha rivolto ai componenti del Comitato - è detto nella sua nota - che prosegue nelle sue iniziative per rendere possibile il restauro del ciclo di affreschi . Hanno infatti preso avvio dal 24 giugno scorso gli eventi 2018 di "Madonnucci@incontra - appuntamenti per vivere insieme spazi di arte, musica e paesaggio". I due prossimi appuntamenti, sul sagrato della chiesina, sono in programma sabato 14 luglio (ore 20.45), con "Sotto lo stesso cielo" e domenica 5 agosto (ore 20.45) con "Perugia tra '800 e '900 nelle foto amatoriali dei turisti viaggiatori". Per diventare "amico della Madonnuccia" è aperto il tesseramento. Per informazioni e donazioni per i lavori strutturali e di restauro, ecco i riferimenti: indirizzo di posta elettronica madonnucciainsieme@gmail.com (indicare nominativo ed eventuale numero telefonico per essere contattati); Facebook: Madonnuccia insieme; Iban: IT56W 01030 03078 000000408102.