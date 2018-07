Corte Conti conferma equilibri bilancio Regione

(ANSA) - PERUGIA, 10 LUG - "Il giudizio di parificazione emesso dalla Sezione regionale della Corte dei Conti dell'Umbria conferma per il sesto anno consecutivo, da quando è stato introdotto nel 2012, il rispetto degli equilibri di bilancio, la solidità del bilancio della Regione e la correttezza dell'operato di questa amministrazione": così la presidente Catiuscia Marini ha commentato l'udienza della Corte dei Conti dell'Umbria che stamani ha emesso il giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

"Le osservazioni della Sezione di controllo - ha proseguito la presidente - le consideriamo un utile ausilio al lavoro delle strutture tecniche della Regione, della struttura del bilancio, e al continuo aggiornamento delle competenze della stessa Giunta regionale e degli organi regionali". In particolare la presidente ha evidenziato il mantenimento dell'equilibrio dei conti di bilancio in sanità "che rappresenta - ha detto - l'80 per cento della spesa corrente della Regione".

In merito alle osservazioni avanzate dalla Corte la presidente ha evidenziato che "la Giunta regionale porrà particolare attenzione, nel rapporto tra Regione ed enti locali, all'attuazione degli investimenti finanziati con fondi regionali".