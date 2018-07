Arrestato tunisino sorpreso a spacciare

(ANSA) - TERNI, 10 LUG - Era arrivato a Terni solo da una decina di giorni, ma è stato subito arrestato dalla polizia un tunisino ventiseienne, disoccupato e irregolare, colto in flagranza di reato mentre spacciava sul portone di ingresso di un condominio poco distante dal centro cittadino.

Durante l'arresto, dopo aver cercato di fuggire, ha colpito con calci e pugni agli agenti, uno dei quali, ferito ad una mano e ad un piede, ha riportato 20 giorni di prognosi.

Il giovane - spiega la questura - poco dopo il suo arrivo in città aveva subito attirato le attenzioni della sezione antidroga della squadra mobile per il suo abbigliamento, un vistoso cappello di paglia a tesa larga e una maglietta colorata. Era stato notato in particolare in via Farini, da dove, giovedì scorso, è arrivata in questura una segnalazione dai residenti di un condominio che avevano notato uno strano andirivieni proprio all'ingresso del palazzo.