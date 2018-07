Angelozzi primario Ostetricia a Orvieto

(ANSA) - TERNI, 10 LUG - Il dottor Patrizio Angelozzi, dal 2015 già responsabile facente funzioni della struttura, è il nuovo primario dell'Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Santa Maria della Stella di Orvieto. La nomina, deliberata dal direttore generale dell'azienda Usl Umbria 2, Imolo Fiaschini, avrà durata quinquennale.

Il dottor Angelozzi, specialista in Ostetricia e Ginecologia presso l'Università Cattolica di Roma e in Igiene e Medicina preventiva, dopo un periodo trascorso all'Università degli Studi di Chieti ha già lavorato presso l'ospedale di Orvieto dal 1990 al 2005 ricoprendo l'incarico di responsabile di struttura semplice di Diagnostica prenatale.

Dopo un'esperienza alla Asl di Viterbo, è tornato ad Orvieto dove ha sviluppato competenze nell'ambito della chirurgia mini invasiva laparoscopia ed isteroscopica collaborando all'integrazione tra ospedale e territorio curando il secondo (colposcopia) e terzo (trattamento) livello dello screening per la prevenzione del cervicocarcinoma.