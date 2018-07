"Subito tavolo nazionale al Mise su Ast"

(ANSA) - PERUGIA, 9 LUG - L'"importanza fondamentale" dell'immediata convocazione di un tavolo nazionale sull'Ast presso il ministero dello Sviluppo economico (già richiesta nei giorni scorsi dalla presidente Marini) è stata ribadita in occasione di un incontro con istituzioni locali e sindacati convocato dalla stessa presidente sulle prospettive del sito siderurgico di Terni dopo la fusione dei gruppi TK e Tata. Il tavolo sarà utile anche a "conoscere - spiega un comunicato - quale sia la posizione del Governo italiano rispetto alle future politiche industriali per il settore siderurgico".

"In quella sede - è stato sottolineato - deve essere quindi ribadita non solo la strategicità del sito Ast, ma deve anche essere sottolineata, in relazione all'ipotesi di vendita, la difesa delle attività produttive del sito; la necessità che venga individuato un soggetto acquirente che abbia le caratteristiche di operatore industriale ed internazionale del mercato dell'acciaio, e che lo stesso sia in grado di offrire adeguate garanzie".