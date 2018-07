Servizio civile a Norcia per 18 giovani

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 9 LUG - Il sindaco Nicola Alemanno ha salutato nei giorni scorsi i ragazzi che in questo anno hanno svolto il servizio civile a Norcia. Un gruppo di 18 giovani, non solo del territorio, ma provenienti anche da Foligno e Roma, che hanno scelto la città di San Benedetto per poter svolgere questo servizio nell'ambito del progetto "Solidali per l'Umbria nell'emergenza sisma".

"In questi mesi - ha detto Alemanno - avete avuto modo di incontrare tanta gente e di poter verificare personalmente la mole di lavoro di cui ogni giorno gli uffici della pubblica amministrazione si fanno carico, soprattutto nella gestione della fase di emergenza, e di quanto sia importante mettersi a disposizione del cittadino. Grazie di cuore per il servizio che avete svolto e per il supporto che avete dato ai nostri uffici e a tutta la macchina amministrativa, in un anno difficile e complesso. Mi auguro che questa esperienza possa esservi di auto nell'accrescere il vostro bagaglio di vita".