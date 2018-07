Medicina dolore, Terni all'avanguardia

(ANSA) - TERNI, 9 LUG - L'ospedale Santa Maria di Terni all'avanguardia nella lotta contro la sofferenza fisica dei pazienti: a testimoniarlo, la formalizzazione della presidenza dell'Aisd, l'Associazione italiana per lo studio del dolore, del professor Stefano Coaccioli, direttore della Clinica medica - Reumatologia e terapia medica del dolore. Il riconoscimento, arrivato in occasione del 41/o congresso Aisd che si è svolto a giugno a Roma, è un traguardo che arriva dopo la certificazione europea ricevuta nel 2016 dalla European League Against Pain e a coronamento di un iter durato anni.

Al professor Coaccioli, che è anche direttore del dipartimento di Medicina e specialità mediche all'ospedale di Terni e titolare delle cattedre di medicina interna, semeiotica medica e medicina del dolore dell'Università di Perugia, si deve il primo 'Codice etico per il dolore' al mondo, pubblicato nel 2012 sullo European Journal of Pain.