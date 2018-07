Foligno set di Nati2volte

(ANSA) - PERUGIA, 9 LUG - Tratterà il tema del cambio di genere il film "Nati2volte" che verrà girato a Foligno dal 23 luglio con la partecipazione, tra gli altri, di Fabio Troiano, Euridice Axen e Marco Palvetti. "Se ne parlerà con delicatezza ma ci sarà spazio anche per ridere", ha detto il regista Pierluigi Di Lallo presentando il film che verrà girato per lo più nel centro di Foligno. "E' una storia audace - ha detto il produttore Gianluca Vania Pirazzoli - ma sarà affrontato con dolcezza ed ironia". Troiano ha rilevato "l'entusiasmo che genera la produzione di un film e la promozione incredibile di un territorio". Axen ha parlato del suo amore per l'Umbria e del ruolo che dovrà interpretare sul set: "Sarò una donna solare e molto coraggiosa", ha detto. Palvetti ha apprezzato la sceneggiatura del film.

La realizzazione di "Nati2volte" è frutto della collaborazione con Regione dell'Umbria, Comune di Foligno e Confcommercio. Nei prossimi giorni la direzione del film comunicherà quando saranno selezionate le comparse.