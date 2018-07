Assisi più "smart" con la fibra di Tim

(ANSA) - PERUGIA, 9 LUG - Assisi entra nella lista delle città italiane scelte da Tim per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

L'iniziativa ha l'obiettivo di dare impulso allo sviluppo digitale del territorio e proiettare la città di San Francesco verso il modello di Smart City, grazie ad una infrastruttura di nuova generazione che già oggi consente di abilitare servizi e soluzioni innovative: dalla mobilità urbana alla sicurezza, dal monitoraggio ambientale ai trasporti, fino all'offerta turistica e all'entertainment.

Il programma di cablaggio ha consentito di collegare progressivamente la quasi totalità del territorio, per una copertura pari a circa 9.000 unità immobiliari realizzata grazie alla posa di oltre 60 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 67 armadi stradali alle centrali di Assisi, Santa Maria degli Angeli, Petrignano e Rivotorto.