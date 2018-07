Muore mentre fa il bagno in mare

(ANSA) - PERUGIA, 8 LUG - Un uomo di 55 anni, di Terni, è morto domenica mattina, probabilmente stroncato da un malore, mentre faceva il bagno al mare a San Benedetto del Tronto. Dopo i primi soccorsi da parte del personale del 118 è stato chiesto l'intervento dell'eliambulanza. All'arrivo del velivolo, però, per il 55enne non c'era più nulla da fare.

I familiari, non vedendolo tornare sotto l'ombrellone, avevano fatto fare un annuncio di ricerca dall'impianto di fonica su tutto il lungomare. Poi l'uomo è stato trovato esanime in mare ed è stato portato in spiaggia dove sono risultati inutili i tentativi di rianimarlo.