Invasione di turisti a Castelluccio

(ANSA) - PERUGIA, 8 LUG - Centinaia di turisti hanno raggiunto Castelluccio di Norcia per ammirare la fioritura sul Pian Grande. Lunghe file di auto hanno percorso le strade che portano al borgo terremotato, sia dal versante marchigiano, oggi riaperto, sia da quello umbro che parte dalla città di San Benedetto. Qualche difficoltà nella gestione dei parcheggi, dato che gli automobilisti, in mancanza di aree adibite alla sosta, si sono visti costretti a lasciare i propri mezzi lungo la strada che taglia il Pian Grande e conduce al paese. Ma anche lungo la via che porta verso Pretare e in direzione Castelsantangelo sul Nera. A sorvegliare che tutto proceda regolarmente, i carabinieri e la polizia municipale. I turisti oltre ad ammirare la fioritura, a detta dei castellucciani una delle più belle degli ultimi 10 anni, si soffermano anche ad acquistare i prodotti tipici del luogo, come la famosa lenticchia, negli stand e nei furgoni attrezzati che sono presenti nella piazza del paese, appena fuori dalla "zona rossa".