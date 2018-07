Incendiata bacheca circolo Pd di Terni

(ANSA) - TERNI, 8 LUG - Sono in corso indagini della Digos in merito all'atto vandalico avvenuto ai danni del circolo Pd di via Eugenio Chiesa, a Terni. Come riferito da alcuni testimoni, intorno alle 4.30 di domenica la nuova bacheca esterna del circolo è stata data alle fiamme da ignoti. L'incendio ha coinvolto la base in legno, giornali e materiale cartaceo che erano presenti nella bacheca, oltre ad una insegna di plastica.

A notare le fiamme i lavoratori dell'adiacente pasticceria.

"Un gesto gravissimo che segnala la pericolosa deriva di violenza e intolleranza che esponenti del governo nazionale stanno fomentando nei cittadini e nella popolazione" commenta in una nota il responsabile della comunicazione politica della segreteria comunale del Pd, Andrea Agnetti. Il Pd chiede un "immediato ed urgente" incontro con il sindaco di Terni, Leonardo Latini, "sui temi della sicurezza e sul controllo delle forze estremiste e violente, sia politiche che non, presenti nella città".