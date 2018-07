Verso messa in sicurezza Apecchiese

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - "Entro la prossima settimana verrà sottoscritta una convenzione fra tutti gli enti ed istituzioni interessati - prefettura di Perugia, Anas, Regione, Provincia di Perugia - per la messa in sicurezza della strada regionale 257 Apecchiese".

Da quel momento verranno attivate tutte le procedure per giungere in tempi auspicabilmente brevi all'affidamento dei lavori del tratto umbro, circa 20 chilometri, su cui dal 15 marzo scorso, a causa della chiusura della SS73 bis di Bocca Trabaria nel comune di San Giustino per un costone franato, si è registrato un incremento dei volumi di traffico. Lo ha riferito il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, ringraziando il prefetto di Perugia, Raffaele Cannizzaro, per l'attenzione, impegno costante e ruolo indispensabile di coordinamenti fra gli enti, che ha manifestato fin dal primo momento rispetto a questa priorità infrastrutturale legata alla messa in sicurezza della S.R. 257 Apecchiese e la riapertura al traffico della S.S. 73 bis di Bocca Trabaria".