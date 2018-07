Presentate nuove maglie Perugia Calcio

(ANSA) - PERUGIA, 7 LUG - Presentazione delle nuove maglie per il campionato di serie B 2018-19 per il Perugia Calcio, allo stadio Curi. E' stato Marco Moscati, centrocampista che ha già vestito i colori biancorossi e fresco di contratto, ad indossare la prima divisa ufficiale. "Le emozioni che mi ha dato Perugia - ha detto - sempre state forti. Sono felice di essere tornato a casa". La presentazione si è inserita nell'ambito della festa per i due anni del museo societario, che ha radunato centinaia di tifosi a Pian di Massiano. E' stato anche inaugurato un nuovo pannello, con scritto "Stadio Renato Curi. Benvenuti" all'ingresso dell'impianto. "Spero - ha detto il presidente Massimiliano Santopadre - che possiamo darvi tante soddisfazioni, che è quello che vogliamo. La nostra gioia è far felici i tifosi del club, auguro a tutti buon campionato".