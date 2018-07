Sisma, Sp 136 riapre nei fine settimana

(ANSA) - MACERATA, 6 LUG - Da domani e per tutti i fine settimana dei mesi di luglio, agosto e settembre verrà riaperta la Sp 136 Pian Perduto che collega Castelsantangelo sul Nera (Macerata) al Monte Prata e Castelluccio. Riapre dunque, anche solo per due giorni a settimana, una tra le arterie più danneggiate dal terremoto nell'ottobre 2016 rimasta chiusa fino ad oggi. La riapertura parziale avviene grazie al 'progetto zero dell'Anas per la messa in sicurezza di quattro tratti stradali regolati da impianti semaforici dove il transito sarà possibile solo a senso unico alternato. "Un passo importante - spiega il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari - per quell'area montana anche se la strada sarà percorribile solo nei giorni di sabato e di domenica dalle 8 alle 21 con chiusura assoluta nelle ore notturne e negli altri giorni della settimana".