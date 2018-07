Quintana, prima ambulanza veterinaria

È stato l'assessore regionale alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare, Luca Barberini, a inaugurare la prima ambulanza veterinaria per i cavalli della Giostra della Quintana di Foligno. Si tratta di un mezzo innovativo, utile per il trasporto sanitario degli animali colti da eventuali malori o incidenti, sia durante la competizione agonistica sia nel corso di allenamenti o della vita quotidiana nelle scuderie dei dieci rioni della manifestazione.

La speciale ambulanza, di proprietà dell'Ente Giostra, è stata acquistata con il contributo di tutti i rioni della Quintana per un valore di circa 30mila euro. È dotata di due porte di ingresso e di una particolare lettiga che rende più fluido il caricamento degli animali.

"La Quintana di Foligno - ha evidenziato Barberini - è una delle poche competizioni cavalleresche in Italia che si è dotata di un'ambulanza veterinaria di proprietà, a sottolineare la grande attenzione verso la salute e la sicurezza dei cavalli".