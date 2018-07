Nasce in Umbria 'cluster farmaceutico'

Nasce in Umbria la prima rete di imprese del settore farmaceutico per la ricerca di nuove molecole e quindi di nuovi farmaci per la cura di malattie oncologiche e metaboliche. A sancire questo vero e proprio "cluster farmaceutico" è un'alleanza pubblico-privato che punta così anche a valorizzare l'industria farmaceutica umbra d'eccellenza per farla diventare un ulteriore asse del tessuto industriale per lo sviluppo della regione.

Con l'obiettivo quindi di avviare una ricerca mirata per scoprire e sviluppare nuove molecole farmacologicamente attive in grado di aprire nuovi orizzonti terapeutici per il trattamento di queste malattie, quattro imprese definite "eccellenti", di cui tre umbre, che operano in campo farmaceutico (Sterling, TES Pharma, Molecular Horizon, con capofila l'abruzzese Dompé Farmaceutici, una delle principali aziende biofarmaceutiche in Italia), e con "competenze distinte e complementari", hanno costituito una Rete temporanea di imprese (Rti).