Connettività veloce arriva a Castel Viscardo

Anche nel Comune di Castel Viscardo arriva la connettività veloce. La Regione ha sottolineato che il progetto di banda ultra larga varato "sta procedendo a passo spedito portando la connettività ultraveloce nelle case, nelle aziende e nelle sedi della pubblica amministrazione nelle cosiddette 'aree bianche' del territorio regionale, quelle cioè a considerate a 'fallimento di mercato'".

"Con l'apertura del cantiere a Castel Viscardo - sottolinea il vicepresidente della Regione, Fabio Paparelli - termina la fase di avvio lavori prevista per i primi dieci comuni dell'area orvietana. In particolare nel territorio comunale di Castel Viscardo sarà realizzata, nel corso dei prossimi cinque mesi, un'infrastruttura di circa 22 chilometri di fibra ottica, in modalità Ftth, tale da garantire il massimo delle prestazioni di connettività, per un totale di circa 600 mila euro di investimenti, così da raggiungere 1.653 unità immobiliari del territorio comunale".