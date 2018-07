Perugia, obiettivi Moscati e de Wijs

Il Perugia Calcio, che in queste ore ha stretto l'accordo con Giovanni Pagliari, nuovo tecnico della primavera, spinge sul mercato per la prossima stagione di serie B.

A fare il punto, in occasione della presentazione della campagna abbonamenti, sono stati il direttore generale Mauro Lucarini e il direttore sportivo Marcello Pizzimenti.

Uno degli obiettivi è Marco Moscati, centrocampista classe 1992, che ha già vestito la maglia del Perugia, società con cui dovrebbe di nuovo legarsi dopo un'esperienza al Novara.

Il Perugia lavora anche per stringere l'accordo con un giovane difensore olandese, Jordy de Wijs. "Speriamo di definire anche lui, abbiamo avuto qualche intoppo", è stato spiegato dai dirigenti biancorossi che hanno "come obiettivo ancora un paio di giocatori". "Se ci riusciamo - hanno aggiunto - crediamo di aver fatto un buon lavoro".