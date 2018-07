Al via la campagna abbonamenti del Perugia

Con la prelazione per i 6.080 vecchi abbonati scatta il 7 luglio la campagna abbonamenti 2018-'19 del Perugia Calcio.

E' "Sei parte di me" il titolo scelto dal club di Pian di Massiano, che propone la tariffa speciale "porta un grifone", cioè uno sconto del 15% per un vecchio e nuovo abbonato (quest'ultimo su prezzi di vendita libera), ma anche riduzioni.

Quelle per donatori Avis della provincia di Perugia, donne e over 65, universitari e famiglie. Due le fasi di vendita degli abbonamenti, i costi dei quali sono riportati nel sito della società. "Il primo periodo di prelazione andrà dal 7 al 28 luglio - ha detto Marco Santoboni, responsabile marketing -, poi dal 30 luglio vendita libera".

Sulle previsioni di vendita il direttore generale Mauro Lucarini, intervenuto con Marcello Pizzimenti (direttore sportivo) ha spiegato che "interessa migliorare rispetto alla passata stagione, con un progetto rivolto soprattutto alle famiglie".