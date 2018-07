Al via il 7 luglio i saldi estivi

Al via sabato in Umbria i saldi estivi che dureranno 60 giorni, fino al 4 settembre.

Secondo le stime dell'Ufficio studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media per l'acquisto di articoli di abbigliamento e calzature poco meno di 230 euro.

Il neo presidente di Federazione moda Umbria, Carlo Petrini, membro della Giunta nazionale, sottolinea come "ancora oggi i saldi abbiano ragione d'essere, perché rappresentano una importante occasione commerciale sia per le imprese sia per i consumatori". "Tanto più - aggiunge - perché, a differenza di quanto avveniva a volte in passato, oggi chi compra ha a disposizione prodotti di stagione e grande assortimento tra cui scegliere". "No" dunque, secondo Petrini, alla "liberalizzazione dei saldi" e nei confronti "di quelle azioni ormai diffuse dei pre-saldi o saldi privati".