A Norcia rito buon raccolto lenticchia

(ANSA) - PERUGIA, 5 LUG - A Norcia si è rinnovato il rito per la grazia di un buon raccolto della lenticchia che ogni anno la comunità di Castelluccio ripete nella chiesa di Santa Scolastica.

La celebrazione della messa è avvenuta all'esterno del luogo di culto in quanto lesionato dal terremoto. Vi hanno preso parte molti castellucciani e anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale tra cui il sindaco, Nicola Alemanno.

"E' bello ritrovarsi in questi momenti - ha detto il sindaco - in un rito ancestrale che nemmeno il sisma ha potuto fermare. In questa occasione ho avuto anche modo di confrontarmi con gli abitanti del borgo e scambiare con loro opinioni in merito alla ripartenza della frazione. L'azione amministrativa - prosegue - è volta a far ripartire tutto il territorio e con essa anche le frazioni".